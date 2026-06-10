神奈川県足柄上郡開成町で、今年も「第39回開成町あじさいまつり」が開催されている。【写真集】圧巻の「あじさい池」に田園風景とのコラボ…開成町「あじさいまつり」の癒しの光景会場となる「あじさいの里」は、東京ドーム約3.6個分の広さを誇る水田地帯。田植えを終えたばかりの田んぼの周りを、約5000株の色鮮やかなあじさいが彩る。この時期だけ楽しめる、開成町ならではの風景だ。期間中はステージイベントやワークショップ