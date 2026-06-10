◇プロ野球 セ･パ交流戦 ロッテ-中日(10日、ZOZOマリン)中日は鵜飼航丞選手の5号満塁ホームランなどで、3回までに大量10点を奪いました。打線はロッテ先発・毛利海大投手を初回から攻め立て、鵜飼航丞選手の先制タイムリー2塁打、石川昂弥選手の4号2ランなどで5点を先制。2回にも満塁からサノー選手の犠牲フライで1点を加えます。6点リードの3回は、2本のヒットと四球で満塁のチャンス。ここで鵜飼選手がスライダーを左中間へ運ぶ