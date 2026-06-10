梅雨前線は13日(土)ごろにかけて沖縄付近に停滞する見込みです。 ＜画像で確認する＞14日（日）～15日（月）の雨風シミュレーション そして、前線上の低気圧が14日(日)から15日(月)にかけ、東シナ海から本州の南岸を進む予想で、西日本から東日本にかけて広く雨が降る見込みです。 気象庁が大雨の警報級の可能性「中」として発表しているのは14日(日)宮崎県、鹿児島県、奄美地方、沖縄本島地方15日(日)沖縄本島