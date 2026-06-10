熊本豪雨の後、「住宅を再建する」などとうそを言い、被災者から金をだまし取った罪に問われている男に判決です。判決を受けたのは三重県津市の建設業山口卓三被告77歳です。判決によりますと山口被告は2021年、熊本豪雨の被災者に「住宅を再建する」などとうそを言って、3人から工事費用などとして1800万円あまりをだまし取った罪に問われています。 裁判で弁護側は「工事を進める意思があった」と無罪を主張していました。9