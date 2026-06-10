大相撲パリ公演（６月１３、１４日）に向け、第一陣として９日に羽田空港から出発した八角理事長（元横綱北勝海）ら日本相撲協会の幹部、横綱豊昇龍（立浪）ら力士、行司、呼び出しら約６５人が現地に到着した。２班に別れて渡欧しており、１０日朝には横綱大の里ら第二陣が羽田からパリに飛び立った。フライト時間は約１４時間。日本相撲協会の公式Ｘでは、フランスのシャルル・ド・ゴール国際空港に到着した一山本が、出国時