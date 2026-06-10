俳優の吉川愛が１０日、都内で行われた板垣李光人主演の映画「口に関するアンケート」（７月３日公開）のプレミアイベントに出席した。吉川はこの日、黒のノースリーブに白のふんわりスカートを合わせて登場。キュートかつ、あでやかな姿を披露した。トークでは「（映画で）今まで見たことない私が見られると思うので、存分に楽しんでほしい」とアピールした。同作は「口は災いの元」ということわざの通り、心霊スポットを