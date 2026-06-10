40代女性：すごい梅雨の時期、湿気がすごくて、暑くて目が覚めることが多々あります。40代女性：朝起きるときに気だるくてなかなか起きられなかったり、寝るときもなかなか寝付けなかったり、疲れが取れないっていうのはあります。20代女性：梅雨の時期だと、布団の中が結構蒸し蒸しするので寝づらいかなと思います。知っておくべき梅雨時期の“快眠方法”まさにこの、梅雨の時期に…多くの人が抱える悩みの種が「睡眠の質の低下」