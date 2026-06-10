フリーアナウンサー青木源太（43）が、MCを務める10日放送のフジ系「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。6月に入って好調をキープするドジャースの大谷翔平選手（31）に言及した。この日の番組では、開幕から5月上旬ごろまでは不調とも言われていた大谷選手が、6月の打率は4割超えと好調であることを伝えた。ここまでの投手成績は10試合で6勝2敗、QSは9試合、勝率は7割5分、防御率0.74、奪三振67とかなりの好成