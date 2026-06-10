「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（日本テレビ系）この記事の画像を見るドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』（日本テレビ系）は秋吉理香子氏の小説『月夜行路』（講談社文庫）、『月夜行路 Returns』（講談社）を原作にした文学ロードミステリー。銀座のバーのママとして働くトランスジェンダー女性の文学オタク・野宮ルナ（波瑠）と、自身の選択に後悔を抱える専業主婦の沢辻涼子（麻生久美子）が出会い、旅先で起きる事