イライラやストレス疲れを避けるにはどうしたらいいのか。順天堂大学の小林弘幸教授は「朝の服選び、早口、就寝前の食事など、自律神経を乱す習慣を改めることが大切だ。イライラを軽減させる家事もあるので参考にしてほしい」という――。※本稿は、小林弘幸『自律神経が整えば体の不調は消える』（ベスト新書）の一部を再編集したものです。■前日の服選びが朝のイライラを防ぐ朝の時間帯にドタバタしないことが、自律神経の安定