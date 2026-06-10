心が辛いときには、どうすればいいか。がん研究会有明病院腫瘍精神科部長の清水研さんは「自己否定が強くて苦しい状態でも、その考えをいきなり変えようとしてはいけない。今までとは異なる行動パターンを試してみることから始めるといい」という――。※本稿は、清水研『こころの傷つきをなかったことにしないでください』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／FatCamera※写真はイメージです - 写真＝iSto