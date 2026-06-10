ボートレースからつの「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ唐津」は１０日、予選２日目が行われた。新井英孝（３８＝大阪）が連日、穴党を喜ばせている。初日は５コースからのまくり差しを決めて３連単１６５倍。２日目４Ｒは１枠の篠崎元志が絶大な人気を集める中、３コースからのまくり差し→２Ｍ差して２勝目。今度は６４１倍の高配当を提供した。機率こそ２８％と目立たない１３号機だが「行き足に回ってからの足がいい。