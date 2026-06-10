昨年１２月に起きた「スタンド・バイ・ミー」などで知られるロブ・ライナー監督と、妻のミシェル・シンガー・ライナーさんの殺害容疑で起訴されている息子のニック・ライナー容疑者が、両親が息子のために残した信託財産の未払い金を返還するよう求めており、その資金が弁護費用に充てられる必要があると主張している。米ＣＢＳが９日、報じた。現在３２歳のニック容疑者は、信託財産から１５０万ドル（約２億４０００万円）の