【モデルプレス＝2026/06/10】タレントの手島優が6月10日、自身のInstagramを更新。母親から教えてもらったという唐揚げを披露し、反響を呼んでいる。【写真】43歳元グラドル「揚げ色が美しい」母直伝の醤油＆甘酢で味付けた唐揚げ◆手島優、母から教えてもらった唐揚げ2種手島は「母から教えてもらった醤油味と甘酢ダレの唐揚げ」とつづり、ペーパーを敷いた丸皿に美しく盛り付けられた2種類の唐揚げが並ぶ食卓を公開。「唐揚げ大