【モデルプレス＝2026/06/10】女優の原日出子が6月10日、自身のInstagramを更新。パーティーで人気の手料理を公開した。【写真】66歳ベテラン女優「カリカリで美味しそう」アスパラの春巻き公開◆原日出子、アスパラガスの春巻き披露原は「太めのアスパラが買えたので 春巻きにしてみました」とつづり、「＃アスパラの春巻き」「＃幸せのレシピ」とハッシュタグを添え、揚げたての春巻きの写真を投稿。米粉で作った皮を使用し、塩