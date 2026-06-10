クイズ番組「東大王」（TBS系）等に出演し「ジャスコ林」の愛称で知られているクイズ制作会社「Q星群」代表の林輝幸さんが、2026年6月10日にXで、前日に結婚を発表した際に注目を集めていた「直筆署名」について、妻の発案だったと明かした。「『この人とならどんな困難も乗り越えられる』と確信」林さんは9日にXに投稿した書面で、「かねてよりお付き合いしておりました方と結婚いたしました。お相手は一般女性です」と報告した。