エレファントカシマシの絶対的なフロントマンとしてデビューして約38年。約4年半ぶりのソロアルバム『I AM HERO』を完成させた宮本浩次さん。これまでになかったサウンドとさまざまなアプローチの歌唱がとじ込められ、新たなステージに足を踏み入れたようなとてもフレッシュでパワフルなアルバムだ。6月12日の60歳の誕生日を前にして、なお音楽シーンの最前線を走り続けるレジェンドにインタビュー。anan本誌では紹介しきれなかっ