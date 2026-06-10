九州大学は、研究室がサイバー攻撃による不正アクセスを受け、個人情報が外部に流出した可能性があると6月10日、発表しました。発表によりますと、5月25日、九州大学の教員が研究室のパソコンを起動したところ、デスクトップ画面にアルファベットで「Lock Bit Black」という文字や脅迫文が表示されたことから、不正アクセスを受けたことに気付いたということです。このパソコンには、九州大学病院の患者43人の氏名と、手術の