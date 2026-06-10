俳優の藤岡弘、（８０）が家族ショットを公開し、話題を呼んでいる。１０日に自身のインスタグラムを更新し、「今回、ファミリー揃っての初めてのデニム姿での撮影。リラックスして、楽しかったです。」と、女優の長女・天翔愛、俳優の長男・藤岡真威人、モデルで女優の次女・天翔天音、モデルの三女・藤岡舞衣と並んで写真に収まり、笑顔を見せている。目鼻立ちの整った子どもたちの姿に、フォロワーからは「絵になりますね