気になる彼を沼らせたいコ、集合！今回は、Ray㋲のナナ・紗来・紅葉が、“まわりを沼らせちゃう女のコ”になるための赤裸々トークをお届けします。恋のお悩みやモテしぐさなど、Ray㋲の3人と一緒に“沼らせガール”を徹底解剖しちゃいましょう♡Rayモデルと恋愛トークしましょ恋する乙女に捧ぐ♡Rayのファンミーティングイベントで大盛り上がりだったRay㋲と読者のお話会。当日、答えられなかった質問