アソビシステム所属の女性７人組グループ「ＳＷＥＥＴＳＴＥＡＤＹ」（通称・すいすて）が１０日、東京・有明の東京ガーデンシアターで行われた「ＡＳＩＡＣＵＬＴＵＲＥＦＥＳＴＩＶＡＬ２０２６」に出演した。イベント２日目となったこの日、７人そろって登場。最年長２５歳の塩川莉世が「たくさん楽しんでいきましょう！」と絶叫してライブが幕を開けた。デビュー曲「始まりの合図」や「ぱじゃまぱーてぃー！」など