サッカー好きとして知られるタレントの影山優佳（２５）が１０日、都内で「ハイセンスＦＩＦＡワールドカップ直前トークイベント」に出席し、サッカー愛について語った。テレビなどを扱う家電メーカー「ハイセンス」のイベント。１１日に開幕するサッカーＷ杯北中米大会に向けてサッカー元日本代表のタレント・前園真聖、解説者・北澤豪氏らとトークを交わした。専門家顔負けのサッカー知識を持ち、情報収集にかけている時