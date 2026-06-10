北安曇郡・小谷村の標高約1900メートルにある栂池自然園では、ミズバショウが咲き誇り、訪れる人を楽しませています。湿原に可憐な花を咲かせるミズバショウ。ゴンドラやロープウェイを乗り継ぎ、訪れたのは北安曇郡・小谷村の栂池自然園です。晴れていれば雄大な北アルプスを望むことができる1周5.5キロの園内。季節ごとにさまざまな植物を楽しむことができ、この時季には約4万株のミズバショウが咲き誇ります。今年