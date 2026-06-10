岐阜県関市の長良川で10日、20歳の男子大学生が川遊び中に溺れ死亡しました。警察と消防によりますと、10日午後0時40分ごろ、関市池尻の長良川で「大学生ぐらいの男の子が川に沈んだ」と110番通報がありました。男性は各務原市の大学生・石井聖さん(20)で、約3mの川底から消防のダイバーに引きあげられましたが、およそ1時間後に搬送先の病院で死亡が確認されました。石井さんは、友人8人のグループで午前11時