６日、天津市の２０２６年「文化・自然遺産デー」メイン会場イベントで、竹板でリズムを刻む伝統話芸「王派快板」を披露する演者たち。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津6月10日】中国の「文化・自然遺産デー」（6月第2土曜日）を前に、天津市津南区で6日、遺産デーの同市メイン会場イベント「津彩南望・非遺薪伝」（忘れがたき天津津南の彩り−無形文化遺産の継承）が開かれた。公演では京津冀（北京・天津・河北の2