先月、羽田空港を離陸した日本航空機のタイヤがバーストしたトラブルなどをめぐり、国土交通省は原因究明などを行う会議の初会合を開きました。羽田空港では先月29日、D滑走路を離陸した日本航空機のタイヤがバーストし、成田空港に緊急着陸しました。その後の点検で、滑走路のつなぎ目部分のゴムがめくれ、その下にあった金属の板が最大で8センチ浮き出ているのが見つかりました。福手勤 委員長「原因究明は非常に難しく、容