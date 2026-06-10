日本時間のきょう午前6時、トランプ大統領の指示で実施されたイランへの報復攻撃。アメリカ中央軍はホルムズ海峡を警戒飛行中だった陸軍の攻撃ヘリコプター「アパッチ」が8日、イランに撃墜されたことを受けた措置だとしていて…【写真を見る】報復の応酬続く…アメリカ・ヘリ撃墜受けイランに報復攻撃イランも報復で戦闘終結に向けた協議の見通しは？ 米副大統領は「合意まで長い時間」強調米中央軍「イランに対する自衛的