衆参両院の議長らは先ほど国会で、皇族数の確保策についてとりまとめた「立法府の総意」を高市総理に報告しました。皇族数の確保策をめぐる「立法府の総意」では、政府の有識者会議が示した、▼女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ案と、▼旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎える案を「いずれも了」として、政府に対し、法制化することを求めています。このうち、論点となっていた女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ場合に夫と