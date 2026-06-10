ラグビー日本代表の宮崎合宿の参加メンバー35人が6月10日、発表された。13日からの合宿を経て、7月に開幕する新たな国際大会「ネーションズチャンピオンシップ」に参加する。今回のメンバーには、大学生3人を含むノンキャップ10人の選手が選ばれた。大学生は、PR大塚壮二郎（関学大4年）、渡辺晴斗（近大4年）、SO伊藤龍之介（明大4年）の3人。ノンキャップ組は、SH上村樹輝（23＝神戸）、SH北條拓郎（24＝三重）、FB上ノ坊駿