農水省がおよそ2年ぶりに行った備蓄米の買い入れ入札で、今年産のコメで予定していた全量が落札されました。農水省は、今年の夏から秋にかけて収穫されるコメを「備蓄米」として買い入れるため、4月から4回にわたって入札を行いました。公表された結果によりますと、4回目までの落札量はあわせて20万7521トンで、政府が予定していた全量に達しました。買い入れ価格は公表されませんが、民間の「米穀データバンク」の調査では、玄米