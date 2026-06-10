高市首相は１０日の衆院法務委員会で、昨年の自民党総裁選などで首相の陣営が他候補の中傷動画をＳＮＳに投稿したとの週刊文春の報道を巡り、動画作成者の男性と秘書がオンラインで交わしたとされる音声について、秘書本人に確認したと説明した。首相は秘書がオンラインで会議に参加したことは認め、秘書からは「自分の声に似ているように思うが、編集されて発言が細切れになっており、内容も含め確信は持てない」と伝えられた