国民民主党の玉木雄一郎代表は10日、自民党総裁選での高市早苗首相陣営による中傷動画作成疑惑を巡り、作成者とされるIT会社代表の男性と「面識がある」と自身のX（旧ツイッター）に投稿した。男性から紹介を受けた会社に動画制作を委託したことはあるとした。同時に「他者や他党を誹謗中傷する動画の制作や発信を依頼したことは一切ない」と説明した。男性について「政策や政治姿勢に賛同し応援していただいた」と言及。選挙