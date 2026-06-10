ボートレース江戸川の「スカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第13戦」が11日に開幕する。10日に前検日作業が行われた。山下智己（22＝兵庫）が脈ありのエンジンを引き当てた。68号機は今回で使用開始から3節目とはいえ、2連対率60％を誇る。「行き足が凄くいい。直線も安河内（鈴之介）選手よりいい雰囲気です。グワッと押す感じで、ターンも回った後がいい。節間、プロペラは叩かないと思います」と、前検としては満点の手応