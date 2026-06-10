【ニューヨーク＝木瀬武】米ブルームバーグ通信は９日、米コーヒーチェーン大手スターバックスが日本事業の売却を検討していると報じた。投資銀行と予備的な協議を始めたとしている。関係者の話として伝えた。売却額は４０００億〜５０００億円規模になる可能性があるとしている。日本事業の新規株式公開（ＩＰＯ）も選択肢になっているという。スタバは米国市場で、値上げによる客離れなどで不振が続き、人員削減や店舗閉鎖