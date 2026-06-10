小田原旅行で幼なじみに選んだ渾身（こんしん）のお土産は、名産品の「かまぼこキーホルダー」。ところが幼なじみに受け取り拒否され、長男は半泣きで帰宅したそう。母親がこのエピソードをThreadsに投稿したところ、ネットの反応は真逆となり、「え、欲しい」「センス良すぎ！」と約2000件の”いいね”が集まりました。【写真】長男が選んだ渾身のお土産は…「かまぼこキーホルダー」投稿したのは2人の息子を育てる、こまさん（@m