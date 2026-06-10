まるで、母猫から託されたみたいだった――。愛猫くるくんとの出会いを、そう振り返るのは飼い主のみわぶさん（@kuke0707）。【写真】保護した当時、子猫は推定生後6カ月ほどでした「くるを愛情深く育み、私たち夫婦を信頼してバトンをつないでくれてありがとう。惜しみなく愛を注いで生涯、見守っていくので安心してくださいね、と母猫のシロに伝えたいです」母猫シロが連れてきた子猫との運命的な出会い2013年秋ごろ、庭へ来るよ