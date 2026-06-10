私はサキコです。夫のタカシ、小学生の息子シュンと3人で暮らしています。家族そろってサッカー好きで、よく試合をテレビ観戦していました。そんなときタカシがなんと「大きな試合の観戦チケットが取れた」と言い出します。遠方への交通費や宿泊代を含めると、計15万円ほどの出費になるそうです。シュンの習い事のサッカーが年間20万円ほどかかることには「高い」と文句を言っているくせに……。自分の浪費には甘いタカシに、私は