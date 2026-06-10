岡山市北区の通称・石山公園の再整備に伴い、現在の場所から撤去される平和を記念した石柱についてです。赤磐市のNPO法人が譲り受けを希望し、岡山市に要望書を提出したことが分かりました。 【写真を見る】石山公園から撤去される平和記念の石柱永瀬清子生家保存会が譲り受け要望「晩年エネルギーをつぎ込んだ結晶」 市は移設の予定なし…要望書を提出したのは？ (NPO法人永瀬清子生家保存会横田都志子理事長)「これ