Fujii Kazeが、ワールドツアー『Prema World Tour』の高雄、バンコク、ソウルにおけるスタジアム公演のチケット受付情報を発表した。 （関連：Fujii Kaze、YOASOBI、Ado、10-FEET、ちゃんみな、HANA……アメリカに刻み込む“日本の音楽”の最前線） 同ツアーは、2025年9月にリリースされた3rdアルバム『Prema』を携えて、2026年から2027年にかけてアジア6カ所ならびにヨーロッパ、北米で開催