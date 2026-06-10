広島電鉄の新たな「循環線」が開通した広島市南区的場町に、広島らしさをテーマにした新しいホテルがオープンします。 「カレイドイン広島」は、南区的場町で5月21日に開業予定の全10室のホテルです。 館内には、「相撲」「神楽」など日本文化をテーマにしたインバウンド向けの客室のほか、カープをコンセプトにした“広島ならでは”の部屋も用意されています。 運営する広島港運商事の佐々木誠取締