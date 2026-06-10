梅雨時は“睡眠の質低下”に注意 専門家「湿度の高さで夜中に目覚めやすくなる」 梅雨入りし、寝苦しい夜が増えるなか、「夜中に何度も目が覚める」「朝までぐっすり眠れない」と感じている人も多いのではないでしょうか。 街では、 「じめじめして寝にくく、目が覚めてしまう」（20代） 「一度起きると寝られず、保冷剤を使う日もある」（50代） 「湿度が高くて寝にくい。子どもと一緒に寝るとさらにむしむしする」（30