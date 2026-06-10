鹿児島市の商業施設センテラス天文館を運営する千日1・4開発は、2027年4月からテナントの管理などをJR鹿児島シティに業務委託すると発表しました。異例の戦略に経済の専門家は、「一体感が生まれ、鹿児島市全体の魅力の向上につながっていくのでは」と期待を寄せます。2022年に開業した鹿児島市千日町の商業施設「センテラス天文館」。図書館や飲食店、衣料店など現在、約60のテナントが入っています。テナントの管理や施設の