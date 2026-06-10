新たな熊本県営野球場の候補地をめぐり、誘致を表明している玉名市で、市民たちが実現に向け、署名活動を始めました。 【写真を見る】藤崎台に替わる新野球場はどこへ？ 玉名市で2万筆目標の署名活動「熊本県にアピールする材料に」 「玉名市に野球場を誘致するための署名になります。ご協力をお願いします」 玉名市の姿勢を後押ししようと、玉名市内で署名活動を行ったのは、玉名商工会議所青年部などの青年団体のメンバ