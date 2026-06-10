今日（10日）午後1時10分ごろ、熊本市中央区大江の県道、通称・電車通りで、原付バイクが道路左側のガードパイプに衝突しました。 【写真を見る】原付バイクがガードパイプに衝突40代男性が死亡熊本市の県道（通称・電車通り） この事故で、原付バイクを運転していた中央区帯山のアルバイト、金子純也さん（41）が胸などを強く打ち、意識不明の状態で病院に運ばれ、その後、死亡しました。 現場は見通しの良い