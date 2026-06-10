宮城県にある慈眼寺の住職、塩沼亮潤・大阿闍梨（58）は1300年間に2人だけという厳しい修行を成し遂げました。 【写真を見る】ちょっと聞いてヨ「大阿闍梨」往復48kmを1000日間…1300年間にたった2人の称号「人生はトライ&エラー」7月12日に熊本城ホールで茶話会 今回、熊本にやってきた塩沼住職へ、熊本の人達の悩みに応えてもらいました。 大阿闍梨から前向きになるメッセージ 慈眼寺・