27歳の人気モデルが、年収4000万円の経営者との同棲生活で不安を募らせ、“婚約破棄”の結末を迎える場面があった。【映像】別の女性に…年収4000万円経営者が婚約破棄後に衝撃行動6月9日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第7話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プ