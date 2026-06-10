大阪・西成「あいりん総合センター」“象徴”の解体始まる 大阪・西成、あいりん地区の象徴である「あいりん総合センター」。日雇い労働者に仕事を紹介するなど労働者を支えてきましたが、その解体が９日に始まりました。 【写真を見る】1970年代「労働者の街」の象徴あいりん総合センター開設当時の西成・あいりん地区 暴動・闇市・不法投棄…ネガティブなイメージも持たれてきたこのエリアは、“