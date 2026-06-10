有害鳥獣とされるシカやイノシシを有効活用しようと、熊本県球磨村に、新たなジビエの解体処理加工施設『ジビエのさと』が完成し、開所式が開かれました。 【写真を見る】豪雨のあとシカ捕獲数が約3倍に…そんな球磨村に『ジビエのさと』完成鳥獣を安心安全な食材として有効活用へ シカやイノシシによる被害は年々増加 球磨村ではシカやイノシシによる農林産物への被害が年々増えていて、特に2020年7月豪雨以降に急増していま