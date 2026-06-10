気象庁は、今年の春からエルニーニョ現象が発生したとみられると発表しました。今後、夏は高温になり、冬も気温が高くなる傾向が続くということです。【映像】「暑さの備えを」気象庁が明かす日本への影響気象庁異常気象情報センター・経田正幸所長「今年は春からエルニーニョ現象が発生していると見られます。これまでの傾向で言いますと1年程度続くということになります」南米ペルー沖から太平洋中部の赤道周辺では、5月の海