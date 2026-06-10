スタジオには11人の顔が並んでいます。現在、熊本県営野球場の移転、再整備先として誘致の意向を示している11の市町村のリーダーです。新しい野球場はどこにできるのか？9日、熊本･玉名市で新たな動きがありました。新しい球場を、新玉名駅周辺に誘致する考えを示している玉名市。9日は、玉名商工会議所青年部など、3団体のおよそ30人が市役所前や商業施設で署名活動をしました。 ■署名した人「いろんな店がで